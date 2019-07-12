柯文哲：沒有8月宣布參選2020的計劃

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）針對外傳無黨籍台北市長柯文哲將在8月宣布參選2020，甚至已佈局連署。柯文哲12日受訪時否認表示，還沒有這個計劃，怎麼每天謠言一大堆？反正最後一天應該是9月17日（9月13到9月17日受理申請為“總統”、“副總統”選舉被連署人），對不對？他覺得很奇怪，我們也沒做什麼，就是每天晃來晃去而已啊。



日前有雜誌報道報道，柯文哲結束3天的“雙城論壇”後，次日火速走訪高雄及台南地區，一切的鋪排，當然還是為了大選，而柯陣營內部也已定調，將在8月宣布參選，且柯已在各縣市找好負責人，由台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲負責統籌協調，而市府顧問蔡壁如也數度走訪基層企圖串聯全台柯粉。



柯文哲12日在台北市政府接受媒體聯訪時，被問到相關議題時表示，他昨天晚上比較早回家，看政論節目才發現很多人在討論柯文哲，奇怪，看他們討論的柯文哲在他看起來怎麼都很陌生，他的意思就是說，怎麼每天謠言一大堆？他嚴正否認道，他還沒有什麼8月宣布參選2020的計劃。



“反正最後一天應該是9月17日，對不對？”柯文哲也說。至於被問到還在等什麼，柯打太極說，“this's good question”。至於外界解讀認為時間是柯市長最好的武器，等藍綠都殺完了再出手，會比較有利？柯打哈哈地說，也不一定啦，好啦、好啦，不要再⋯⋯幕僚也立刻出聲打斷追問說，下一題。



媒體追問，柯市長這麼勤往外縣市地方跑，是否已經開始佈局連署？柯文哲連續反問，連署？什麼連署？有嗎？怎麼看出來的？是看到什麼才會這麼想？他覺得很奇怪，到底是我們做了什麼事情？也沒有啊，每天就這樣晃來晃去而已啊。