郭董可能脫黨參選？柯：這聽起來很聳動

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）針對外界解讀前鴻海董事長郭台銘可能“脫黨參選”，無黨籍台北市長柯文哲12日受訪時十分訝異地表示，脫黨？這個⋯⋯聽起來都很聳動。至於有沒有可能“郭柯配”，柯不斷強調，不要對不確定的事情浪費精神。被問到跟綠營、新潮流的關係時，柯文哲說，我們盡量不要把任何人當敵人，什麼都有可能，有整體印象，也不見得要一竿子打翻一船人。



郭台銘11日晚上在政論節目上向中國國民黨高雄市長韓國瑜喊話“就算大哥拜託你，希望你好好的思考”，並直言過去沒有想過脫黨參選，但面對民調顯然有問題，等到下周一看韓國瑜怎麼發球。外界解讀郭台銘此番言談，恐怕留下了“脫黨參選”的伏筆。



柯文哲12日在台北市政府接受媒體聯訪時，被問到相關議題時十分訝異，神情十分明顯地往後倒彈了一下，柯詫異表示，脫黨？這個⋯⋯每一個消息聽起來都很聳動。媒體追問郭台銘選到底，四人角逐的情況下，會對你比較有利嗎？柯文哲說，再講吧，奇怪，等事情發生在煩惱，為什麼每天要對不確定的事情浪費精神呢？



至於郭台銘說可以跟第三勢力合作，柯文哲打太極說，第三勢力也有很多人啊，我們活在世界上，為什麼要對未來不確定的事情浪費時間？媒體追問柯市長會對“郭柯配”留下彈性嗎？柯回應，哈哈哈，什麼叫彈性，他也不知道，今天有沒有其他問題可以問？



被問到未來不管藍綠，都會保留合作空間？柯文哲指出，我們活在世界上，不是跟所有人都要合作嗎？奇怪，我們盡量不要把任何人當敵人，合作有很多種，也不見得每件事情都合作，所以就是自由自在。



跟民進黨合作有可能嗎？柯文哲說，什麼都有可能啊。媒體追問跟民進黨的心結解開了嗎？柯回應說，有什麼結嗎？他常常罵一罵，上個廁所就忘記了，哈哈哈。媒體再追問對新潮流也是嗎？柯認為，也不要給人家全部都貼標籤、扣帽子，他到屏東去參訪，民進黨籍縣長潘孟安也是招待得不錯，午餐也很好吃啊，所以有整體印象，但也不見得一竿子打翻一條船，也不一定啊。



至於是不是在向綠營示好？柯文哲認為，他對每個人都不錯啊。