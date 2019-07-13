社評：民調結果外洩　重傷郭台銘

郭台銘已撂話表示，不排除脫黨參選的可能性。（中評社 資料照） 中評社台北7月13日電（評論員 林淑玲）中國國民黨2020初選8至14日民調，為期7天，但從第一天就傳出高雄市長韓國瑜遙遙領先，另有多家非國民黨委託機構發佈自製初選民調，鴻海創辦人郭台銘11日幾乎已認輸了。這效應有如去年九合一選舉一邊開票一邊投票，國民黨台北市長候選人丁守中落選的爭議，郭台銘心有不甘，接下來局面將很棘手。



國民黨初選民調遊戲規則，確實對韓國瑜較有利。採室內電話，連續7天，每晚6點半至10點進行。韓粉年齡偏長、團結、疑聚力強，可以動員眾人在家里電話，被抽到的機會較多。反觀郭台銘、朱立倫等人支持者較年輕，可能沒室內電話，晚上可能不在家，忙碌的年輕人更不可能連續一周在家等電話。



郭台銘主要抱怨這點，認為他之前有建議納入手機民調，但未被接受。不過，既然是5位候選人都同意的遊戲規則，大家也無話可說。



但另個現像是近日才浮現，初選民調結果提前外洩，以及遭到干擾。



國民黨8日開始民調，參選人之一的周錫瑋9日就在電視上透露，“第一名跟第二名差距很大”，甚至還傳出得票數大約是45%比25%的比例，民調進行到10日，韓國瑜大勝的訊息全面爆開。郭台銘11日露面時幾乎認為已無力回天了。



國民黨這次委託5家民調機構進行初選民調，同一時段卻有非國民黨委託的機構在做同樣的民調，且搶先發布。針對綠黨11日發布初選民調，朱立倫今天受訪時就認為不宜。這等於是民眾已知民調結果，國民黨還一邊在做初選民調，後幾天接到民調電話的人很容易受到已發布的資料影響。



這就像去年台北市長選舉，法定投票時間是到下午4點截止，但因公投綁選舉，延長投票時間到晚上7至8點，很多投票所都一邊開票，一邊投票，難免造成後來投票者的自動棄保。以3254票（0.25%得票率）落選的丁守中就為此打官司，認為如果不是一邊開一邊投，他也不會輸。



相較之下，6月13日才落幕的民進黨初選，民調只有3天時間，不但沒有外洩，同時段也沒有其他機構發布民調干擾。



郭台銘11日晚上上電視節目受訪已脫口，不排除脫黨參選的可能性，主要是他認為民調不公。以目前狀況，藍軍只要有人脫黨參選，將有利於民進黨，接下來是國民黨主席的大考驗。