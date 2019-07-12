郭台銘否認與柯P結盟　下周一說明未來方向

郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選民調倒數3天，鴻海創辦人郭台銘上午接受電台專訪，坦言這周以來民調與高雄市長韓國瑜差距拉大，並怪罪於民進黨與綠營支持者操控藍營選舉，使他的選情非常告急。對於初選失利後，是否脫黨參選？郭台銘透露，會想辦法促成第三方勢力。



針對媒體報道，鴻海創辦人郭台銘陣營已和台北市長柯文哲接觸，希望籌組第三勢力。郭台銘今天回應表示，他真的不知道這事情，他一定會把選舉走完，所有事情等下周一初選民調結果出現後，再考慮怎麼走。



郭台銘今天接受網路節目專訪，節目後接受媒體聯訪，對於是否找柯文哲組第三勢力一事做出上述回應。



郭台銘說，國民黨初選還沒結束，這兩三天說不定會有石破天驚變化也不一定，他一定把選舉走完，會有運動家精神，該跑的都跑。郭也批評，這次民調被民進黨政府做假差距這麼大，這再明顯不過，但他會堅持繼續走完，是運動家精神，永遠不放棄，拼到這周日晚上。



郭台銘強調，民調叫做民意的問卷調查，但明顯的失真是大家共同的認知，他呼籲理性的人，不管你是哪個族群，“中華民國”未來才是你要考慮的，什麼粉不重要，希望民調還有三天的時間，民調能灌進來，大家都能支持郭台銘，那他還有一絲希望。



至於下一步是否不排除任何可能性？郭台銘說，下周一他會發表參選感言跟未來方向，到時候會講得很清楚，現在還沒想。