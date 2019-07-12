世園會參展企業落戶延慶

中評社北京7月12日電／昨天，世園會參展企業落戶中關村延慶園簽約儀式舉行，5家世園會參展企業落戶延慶。這些企業將在土壤基質研發、種質資源研發、種業貿易平台、盆栽植物組合、園藝衍生品生產等領域發揮示範引領作用。截至目前，延慶區已引入中國農業大學園藝學院、北京農學院都市農業研究中心、北京農業科學院等11家科研單位以及33家園藝企業入駐，形成現代園藝產業聚集優勢。



走進延慶區現代園藝產業創新中心5號樓展示大廳，中關村現代園藝產業創新中心的新技術、新品種、新作品同時亮相，以“嬀水女神”“夏都之光”命名的月季新品種，以及薰衣草純露、玫瑰精油、葉黃素等以花卉為原料的產品都受到來賓關注，這些都是入駐企業的明星產品。



近年來，借助籌辦舉辦世園會契機，延慶區積極引進園藝企業，大力發展現代園藝產業，構建具有延慶特色的現代園藝產業集群。2018年5月，中關村現代園藝產業創新中心落戶延慶，成為中關村園區中首個園藝產業方面的創新平台，力爭打造現代園藝產業創新發展新標杆。



同時，延慶積極推動園藝產學研合作落地，在本土產業園與科研團隊之間架起橋梁，中國農業科學院蔬菜花卉研究所牡丹課題研究團隊、中國農業大學菊花育種團隊、北京林業大學菊花育種團隊、北京市功能花卉工程科技研究中心等科研機構也在延慶陸續開展業務。



來源：北京日報

