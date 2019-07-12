周志杰：蔡一面倒向美國反而制約了自己

成功大學政治學系教授周志杰。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月12日電（記者 趙家麟）蔡英文出訪已抵達紐約過境，成功大學政治學系教授周志杰11日接受中評社訪問表示，蔡政府對利益取向的美國總統特朗普領導風格缺乏了解，一面倒向美國的政策，形同框限了自己，讓對美工作缺少了槓桿支點，也喪失了主動性。



周志杰，美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士，成大兩岸與華人治理研究中心主任，中華仲裁協會仲裁人、中華人權協會常務理事兼兩岸交流委員會主委。學術專長有人權與人類安全、政治變遷、區域安全、國際組織、兩岸交流。



蔡英文11日至22日出訪加勒比海“邦交國”海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞，去程將過境美國紐約停留2天，回程過境丹佛，蔡英文還將在丹佛與隨團媒體茶敘。



周志杰表示，蔡英文此次訪美計劃安排已久，今年以來，包括“國安會秘書長”李大維、“外交部長”吳釗燮、陸委會主委陳明通、民進黨主席卓榮泰先後訪美，應該都與蔡此行過境美國的相關準備工作舖陳有關。



周志杰說，蔡想要藉過境美國，尋求新突破，主要觀察點在過境點與會見的官員層級。最具指標性的“過境華府”已被排除，從蔡過境美國行程一路縮水看來，美國國務院會有多高層級官員出面？恐怕也不必抱太大希望。至於往返過境美國要停留4晚，以及安排隨團媒體茶敘、記者會等，他認為已經是無足輕重之事了。

