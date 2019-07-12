“甄愛高雄群星會”香港資深名導明星齊聚

“甄愛高雄群星會”在漢來飯店舉行港星見面會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月12日電（記者 高易伸）高雄市舉辦“甄愛高雄群星會”，12日上午由知名女星甄珍率一票香港大牌導演及明星在港都亮相。市府新聞局長王淺秋則代表高雄市長韓國瑜熱烈歡迎，這場在高雄漢來飯店舉行的港星見面會星光熠熠，影星秦沛、向華強及向太陳嵐、謝賢、呂良偉、秦沛、姜大衛、歌手蘇永康等皆現身力挺活動，顯見影后甄珍在圈內的好人緣。



甄珍是台灣70年代的一線女星、瓊瑤女郎，憑藉電影“緹縈”獲得第17屆亞洲影展最佳女主角獎，成為台灣首席女星，2013年還獲得第50屆金馬獎終身成就獎榮譽。



當年謝賢追求甄珍曾經轟動一時，1974年兩人步入婚姻，但不到兩年時間和平分手，如今重逢互動，謝賢也溫馨表示“自己會愛她一輩子”。結束跟謝賢的婚姻後，甄珍嫁給瘋狂追求的音樂人劉家昌，於1978年結為連理。但後來因劉家昌嗜賭，兩人又再次離異。



甄珍是台灣70年代的一線女星，不少港台男星也跑來跟他合作，男星秦祥林笑稱，當時跟甄珍合作的男星都走紅，自己也不例外，因此非常感謝跟甄珍合作的這段緣份。



至於港星呂良偉也表示，自己曾在電影中飾演甄珍的兒子，自此跟甄姐結下非常好的緣分。甄珍也表示，呂良偉是一個非常真的人，對朋友非常熱心，自己也把他當成真正的兒子。坐在台下的甄珍親兒子劉子謙也笑稱，自己有一個哥哥就是呂良偉。



大牌港星來到港都高雄推展影展，也增進港台兩岸之間的文化交流。王淺秋表示，韓國瑜市長戮力從公。這幾日要去不少地方勘災，但她希望明星們來到高雄可以感受高雄的熱情與美好。



遠從美國來的秦祥林則說，從前也曾在高雄拍片，舉凡澄清湖、西子灣等地，都有著珍貴的回憶。甄珍則說，辦這個活動非常的不容易，非常誠摯的感謝高雄市政府新聞局、文化局及工務局的努力，讓這個籌備已久的活動終於成形。



7月12日開始的“甄愛高雄群星會”系列活動，由高雄市政府新聞局、文化局、工務局主辦，包括“開幕典禮/星光大道”、“那些年我們追的電影夢座談會”、“Chen Chen甄珍高雄影展”、“甄珍從影55年經典展”等，並仿效美國、香港打造屬於高雄的星光大道。其中“Chen Chen甄珍高雄影展”從7月12日至28日在高雄舉辦，播映《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》等14部甄珍代表作品，由秦祥林、甄珍主演的《心有千千結》數位修復版，將於7月12日在高雄市立圖書館全球首映，再現經典愛情片風華。