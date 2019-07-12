北京就業見習補貼每月提至2200元　

中評社北京7月12日電／昨日，市人力社保局出台《北京市就業見習工作管理辦法》，宣布實施青年見習計劃。《辦法》指出，凡有見習意願的畢業生、失業人員及農村勞動力都可申請就業見習。相較於以往的規定，《辦法》還擴大了見習人員和見習單位的範圍，並大幅提升就業見習市級補貼標準，由原來的每人每月500元，調整到與今年的城鎮職工最低月工資標準持平，也就是每人每月2200元。



市人力社保局表示，為更好促進本市離校未就業畢業生盡快就業，幫助高校畢業生豐富工作經驗、提升就業能力，出台了上述《辦法》。《辦法》擴大了見習人員的覆蓋範圍，從原來的離校2年內未就業的高校畢業生，擴大到有見習意願的畢業生（包括中專、技校畢業生）、16至24歲登記失業人員及轉移就業登記的農村勞動力。



為適應當前就業新形勢下新產業、新業態吸納就業能力越來越強的特點，這些企業也成為了畢業生見習選擇的重點。為此，本市放寬了見習單位的申報範圍，首次將初創企業、新業態企業納入進來，為有就業意願的畢業生提供更多選擇和鍛煉機會。為切實發揮見習服務對提升就業能力、增長就業經驗的作用，《辦法》延長了見習期限，將見習期限由原來的3－6個月靈活設置為1－12個月，推動提升見習期滿留用率。



同時，本市還大幅提升就業見習市級補貼標準，由原來的每人每月500元，調整到與今年的城鎮職工最低月工資標準持平，也就是每人每月2200元。畢業2年內未就業的北京生源高校畢業生、中專畢業生及技工院校畢業生，本市16至24歲的登記失業人員以及轉移就業登記的農村無業或務農勞動力，都可以申領，見習多長時間，就能申領多長時間的見習補貼，需要注意的是，每個人只能申請一次。《辦法》還指出，各區可發放區級見習補貼，鼓勵見習單位向見習人員適當發放基本生活補助。



《辦法》還優化了申報程序，有意向的見習人員和單位均可登錄“北京市人力資源和社會保障局官網公共服務平台用戶中心”（www.bjrbj.gov.cn），通過網上申報系統登記辦理就業見習，並在網上申報補貼，系統將自動比對核實數據。市人力社保部門將加強對見習單位的監督管理，對未按照協議約定提供見習崗位和見習條件，發生侵害見習人員合法權益等問題的，取消見習單位資格。對發生違規騙取見習補貼等問題的，移送相關部門依法處理。



來源：北京青年報