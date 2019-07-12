桃園韓粉真堅定　向中壢黨部嗆非韓不投

韓粉挺韓，天天到中壢區黨部報到貼便條紙，上面還註明時間以及第幾次，初選結果出爐之前，還會貼滿貼好。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月12日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選民調正在進行，各陣營互有支持者，表達方式也各不相同，國民黨中壢區黨部門口，幾位韓粉堅定挺韓，天天用便條紙“貼滿貼好”，告訴國民黨初選“不要動手腳”，韓粉也告訴黨部志工，如果民調結果不如人意，嗆聲要改投民進黨，反正“要爛大家一起爛”。



國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。7月8日至14日進行電話民調，7月15日公布結果。



桃園基層挺韓色彩十分鮮明，尤其中壢區黨部門口掛有“立委”陳學聖服務處的牌子，幾乎被挺韓的便條紙“攻佔”。



中評社仔細看便條紙留言，主要是少數固定幾人，寫下“非韓不投”的堅定決心，還留下時間與次數。



好比便條紙第一張，寫著“堅定非韓不投”，鍾昇華，108、7、9，6：16AM，還標注81th，便條紙很快“厚厚一疊”，陳學聖服務處會固定派人“收回”，感受強大民意。



中壢區黨部黨工向中評社解釋，這群堅定挺韓人士，通常會趁黨部下班或沒有人來貼，作法類似管區員警固定巡邏，會到巡邏箱來簽名，一來表達堅決挺韓，再者也告訴國民黨，不要動手腳，有一群人正在監督初選的公正性。



黨部志工施怡如表示，她固定週五上午來黨部值班接電話，之前確實接到不少韓粉打電話，抱怨國民黨初選機制，原本就該挺韓國瑜，為何還容許郭台銘加入？也有韓粉跑來黨部痛訴說，大家這麼挺韓，初選結果若是“不如人意”，揚言乾脆改投民進黨，反正“要爛大家一起爛”。



桃園市黨部副主委于北辰表示，每位黨員都有支持對象，但是應該以理性表達為主，重點是初選結果公布，就就是國民黨團結的開始，“非藍不投”。