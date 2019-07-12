湘江下游發生超50年一遇特大洪水

中評社北京7月12日電／記者12日從水利部獲悉，湘江下游衡山至湘潭江段發生超過50年一遇特大洪水，其中衡山、株洲和湘潭站分別為80年、100年、200年一遇，流量均超歷史記錄。目前湘江水位已全線出峰回落。



據悉，7月6日至10日，湖南省湘中及以南地區發生強降雨過程，全省平均降雨量95.4毫米，其中湘江流域142.2毫米、資水流域114.1毫米，累計點最大降雨量為永州市雙牌縣守木塘站550.5毫米；大於100毫米、200毫米的暴雨籠罩面積分別為8.3萬、2.7萬平方公里。



受強降雨影響，湘江幹流及支流洣水、淥水、涓水等11條河流發生超警以上洪水，支流淥水發生超歷史洪水。湘江幹流全線超警，最大超警幅度5.17米，其中衡陽至湘潭江段超保證水位。



目前，水利部已啟動水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，先後派出2個工作組和1個專家組赴湖南省協助指導暴雨洪水防禦和水利工程搶險工作。



據了解，湖南全省上下全力投入防汛抗洪工作。湖南省水利廳多次組織視頻會商，啟動水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，先後發出4期通知、4次洪水災害防禦預警，派出6名廳領導和7個工作組分赴各地指導抗洪搶險；發出調令20期，先後調度酒埠江、柘溪、五強溪等大型水庫，預洩騰庫11億立方米，充分發揮攔洪削峰作用；全省各級水文部門累計發布洪水預警59次；各地水利部門利用山洪災害監測預警平台累計發送預警短信31.5萬條次，啟動預警廣播1.8萬站次，及時提醒危險地區人員轉移。



來源：人民網