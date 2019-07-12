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阿壩公布旅遊大巴事故8名遇難者名單
http://www.CRNTT.com   2019-07-12 12:16:23


　　中評社北京7月12日電／據阿壩鬆潘縣縣委宣傳部官方微博消息，7月11日14時05分，阿壩州鬆潘縣岷江鄉境內發生一起飛石砸中旅遊大巴車事故，造成8人死亡，15人在鬆潘縣人民醫院接受治療，1人轉院成都，出院1人，平安5人。四川阿壩鬆潘縣縣委宣傳部官方微博公布了8名遇難者名單信息，經核實，8名遇難者信息分別為：

　　馬衛成（駕駛員），男，身份證號碼：513225＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川省九寨溝縣人

　　何麗，女，身份證號碼：510411＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，　住址：四川攀枝花市人

　　李嘉瑞，女，身份證號碼：510411＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川攀枝花市人

　　蔡鶴群，女，身份證號碼：511023＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川攀枝花市人

　　周靜堯，女，身份證號碼：510502＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川攀枝花市人

　　黃敬萍，女，身份證號碼：510126＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川省彭州市人

　　劉書宏，男，身份證號碼：510402＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川攀枝花市人

　　楊興全，男，身份證號碼：510126＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，住址：四川省彭州市人

　　來源：人民網

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