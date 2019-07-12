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中評現場：粉絲送聖水　郭要他們回家等電話
http://www.CRNTT.com   2019-07-12 12:54:51


支持者上前送郭從廟裡求來的聖水，希望保佑郭能通過初選。（中評社 張嘉文攝）
　　中評社台北7月12日電（記者　張嘉文）中國國民黨8日開始進行為期七天的2020初選民調，由於外界已有勝負已定的風向出現，爭取提名的鴻海創辦人郭台銘顯然對此非常緊張，今天在街頭接受媒體聯訪後，有支持者上前送郭從廟裡求來的聖水，希望保佑郭能通過初選，郭高興地接下後，還不忘提醒支持者記得要回家守電話，幫忙衝民調，支持者也應允高喊“郭董凍蒜！” 


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