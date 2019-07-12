伊朗總統對法國伊核問題特使再釋對話意願

中評社北京7月12日電／伊朗總統哈桑·魯哈尼10日與法國特使埃馬紐埃爾·博內在伊朗首都德黑蘭會晤，再次釋放就維護伊朗核問題全面協議對話的意願。



依據伊朗總統府聲明，魯哈尼告訴博內，伊朗“保持外交和對話渠道完全暢通”，呼籲伊核協議有關方“全面履行承諾”，以維護協議。



博內當天還與伊朗國家最高安全委員會秘書阿里·沙姆哈尼、外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫和副外長阿巴斯·阿拉格希會晤。



扎里夫會晤博內以前說，伊朗“絕不可能在壓力下談判”。



按照法國外交部長讓－伊夫·勒德里昂的說法，博內訪問伊朗旨在“開拓討論空間，避免局勢失控升級，甚至發生事故”。



然而，就在博內訪伊同一天，美國總統唐納德·特朗普經由社交媒體“推特”警告，美國不久將“實質性增加”對伊朗制裁。



法新社報道，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍試圖探尋外交渠道。馬克龍6日與魯哈尼通話1小時，說希望“探索各方恢復對話的條件”。白宮方面證實，馬克龍與特朗普商討過伊核問題僵局。



伊朗與伊核問題六國2015年達成協議，換取聯合國解除制裁。美國去年5月宣布單方面退出伊核協議，重新啟動並追加一系列對伊朗制裁。



作為對美方極限施壓政策的回應，伊朗今年5月宣布中止履行伊核協議部分條款，現已突破協議規定濃縮鈾最高存量和豐度的上限。伊朗警告可能進一步放棄遵守協議條款，但強調已經採取的舉措可以“逆轉”。



來源：新華網