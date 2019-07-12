甘肅一“手掌嬰兒”經救治後存活

中評社北京7月12日電／甘肅省婦幼保健院近日向醫學極限發起挑戰，多學科醫護團隊歷經200余天努力，成功救治一名出生體重僅370克的超早產兒。



孕婦楊女士去年12月出現早產征兆，入住甘肅省婦幼保健院產科，由於各項指標異常，楊女士在經過近一周的保胎治療後，不得不提早分娩。當時她僅懷孕24周，距離預產期還有110天。



“患兒出生時體重370克，全身皮膚呈透明膠凍狀，眼睛無法睜開，呼吸極度微弱，體型如同手掌大小。”醫院新生兒重症救護中心主任石靜雲說，在出生1小時內，醫護人員相繼完成肺表面活性物質氣管內滴注，持續呼吸機輔助通氣，臍動靜脈置管建立靜脈通道，維繫內環境穩定等多項操作治療。



石靜雲介紹，目前我國小於1000克的超低出生體重兒發生率為0.2%，其中501克至750克的超低出生體重兒的存活率僅為55%左右，而胎齡小於24周、體重低於500克的超早產兒，發育更不成熟，存活率極低。



石靜雲說，由於超早產和宮內感染，這名患兒肺部發育極差，醫護人員嘗試了多種方案，但效果均不明顯，呼吸機參數居高不下，同時出現應激性高血糖，凝血功能不良等症狀。頑固的重症支氣管肺發育不良讓參與搶救的醫護人員一度束手無策。



經過多學科醫護人員努力，2019年3月6日，患兒成功拔除氣管插管，有創通氣改為無創通氣。又經過3周治療，患兒改為鼻導管吸氧。這期間，患兒還因早產兒視網膜眼病、腎臟小結石等疾病進行了多次對症治療，生命體征逐漸趨於平穩，轉危為安。



“截至目前，孩子體重已達3640克，是出生體重的近10倍。”石靜雲說，孩子各項生命體征平穩，頭顱核磁和神經發育監測正常，達到出院指征，近日可帶鼻旁管低流量吸氧順利出院。



來源：新華網