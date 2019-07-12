景山公園觀德殿修繕年內完工

中評社北京7月12日電／繼壽皇殿建築群修繕完成後，景山公園又啟動了新的古建修繕：觀德殿三、四進院落修繕預計年底完工。該園還將有多個古建修繕工程陸續開工：萬春亭、綺望樓和西北角興慶閣修繕計劃正在制訂。去年11月，修繕後的壽皇殿試開放，半年多以來，壽皇殿迎接遊客超過31萬人次。採訪中，景山公園副園長揭秘了壽皇殿修繕過程中鮮為人知的細節。



北京中軸線上僅次於故宮的第二大建築群——景山壽皇殿建築群修繕完成後，景山公園又啟動了新的古建修繕：觀德殿三、四進院落修繕近期開工，預計年底完工。



萬春亭、綺望樓等也將修繕



昨日，記者從景山公園獲悉，觀德殿修繕、布展完成後將整體開放。該園還將陸續開工多個古建修繕工程：萬春亭、綺望樓和西北角興慶閣修繕計劃正在制訂，將向文物局報批，之後，永思殿大修也將提上日程。



景山公園副園長宋愷介紹說，今年最主要的修繕工程位於觀德殿三、四進院落，將與一、二進院落統籌規劃、布展。



觀德殿建築群在壽皇殿東面，占地面積近6000平方米，明清時期曾是皇帝觀看臣子射箭之處。觀德殿建築群為四進院落，一、二進院落曾為北京市少年宮占用，目前已完成修繕；三、四進院落為公園生產、庫存用房，去年7月開始，景山公園為配合中軸線申遺對此處進行騰退。



其他修繕工程也將陸續啟動，包括眺望故宮和南中軸線的最佳地點——萬春亭。宋愷介紹，萬春亭下架油飾將進行修繕，屆時會暫時關閉該景點。



景山公園西北角的興慶閣文物區尚未開放，該區占地面積超過2.3萬平方米，原為北京市少年宮足球場和籃球場。去年9月，景山公園與北京市少年宮正式交接這一區域。之後，公園完善景山西北區域規劃設計，開展考古勘察、制訂修繕方案，待審批通過後將啟動修繕。

