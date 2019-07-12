淡馬錫：在華投資總額已達4030億元人民幣

中評社香港7月12日電／近日，知名投資企業淡馬錫發布最新年報顯示，該公司在中國的投資組合總額達到約4030億元人民幣，占淡馬錫在全球投資組合總量的26%，占比與該公司在新加坡本土的投資組合份額相同。



新華社報道，淡馬錫公司全球企業發展聯席總裁、中國區總裁吳亦兵11日在北京接受記者採訪時表示，中國繼續成為淡馬錫重要的投資目的地國之一，和新加坡並列成為公司最大的投資目的地國。



“在幾年前我們就看到了中國經濟的增長已經由量的驅動，轉變到以質為驅動增長的階段，在供給端和需求端都在發生根本性的變化。”吳亦兵認為，如果說10年前的投資主題是量的提升為主，那麼現在的投資主題是追求質的提升。“例如共享經濟就是帶來整個社會資源使用效率的提升。”



他認為，中國政府具備了足夠的政策空間來緩解短期外部環境的影響，無論是貨幣政策還是財政政策都在發揮著積極的作用。例如減稅降費本身對於營商環境就有很大的促進作用。“我們對中國經濟中長期的可持續發展充滿信心，也會秉承長期投資理念，致力於創造長期可持續的投資價值，持續不斷支持我們投資的企業發展壯大的同時，一起推動中國的經濟發展。”



吳亦兵透露，淡馬錫正在努力打造平台性的合作或投資。例如，利用淡馬錫在新加坡龐大的生態體系作為試點，與被投企業一起打造先在亞洲領先、逐漸在全球領先的平台。“中國經濟和很多企業給了前瞻型投資者很重要的機會，給了我們為更多被投企業增加價值的機會。”