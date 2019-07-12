北京破解老舊小區物業管理難題

中評社北京7月12日電／增設378台數字化監控設備，加裝智能門禁系統；加強小區設施維護，定期檢修電梯，更換電梯照明系統……近日，記者走訪棗園尚城回遷社區了解到，這裡的居住環境比兩年前極大改善，而這一切都得益於“職業經理人”物業管理模式。



清源街道棗園尚城回遷社區2011年投入使用，共有20棟居民樓，居民2154戶，大部分以小營村回遷居民為主。由於原物業公司服務質量不高，小區配套設施老化，綠地損毀嚴重，各類舉報、投訴時有發生，2016年度物業費收繳率不足20%，物業服務工作無法正常開展，原物業公司合同到期後退出，小區管理一度處於無序狀態。



針對老舊小區、回遷小區物業服務不到位、社區環境差、居民投訴率高等問題，北京市大興區清源街道創新工作思路，以棗園尚城回遷社區為試點，探索推行“職業經理人”物業管理模式，有效地解決了社區居民反響強烈的問題，社區環境明顯改善，物業費收繳率由不足20%提升至87%。



據介紹，2017年5月，棗園尚城社區黨支部經充分調研後，決定試點推行“職業經理人”物業管理模式。職業經理人作為小區物業管家組建服務團隊，業主所繳物業費除按比例支付職業經理人薪酬和服務團隊管理費外，剩餘部分全都用於小區建設與管理，且資金使用公開透明，職業經理人履職情況由街道負責考核監督，督促提高服務質量。



據該社區書記劉金紅介紹，“職業經理人”物業管理模式以實行社區居民議事制度為前提，由78名議事會成員推選出7名議事會代表組成社區居民議事會，圍繞監督物業服務和經費開支，定期召開工作例會，並對小區管理重大事項進行表決。在管理方式方面，根據業主需求，向社會聘請保安、保潔、維修、綠化等22項專業服務公司，所有外包單位由職業經理人從專業和市場兩方面進行審核，為業主選聘質高價低的專業承包單位。



據北京市住建委相關負責人介紹，下一步將結合各區老舊小區成熟的管理經驗，全面總結、分類歸納、持續優化，力爭以點帶面，探索解決路徑，著力破解老舊小區物業管理難題。



來源：人民網



