官方通報校外培訓機構違規經營查處情況

中評社北京7月12日電／據教育部網站消息，針對近期一些地區陸續發生個別校外培訓機構違法違規經營的問題，國務院教育督導委員會辦公室日前發布《關於一些地區個別校外培訓機構違規經營查處情況的通報》（簡稱《通報》），進一步強化警示作用，推動校外培訓機構規範發展。



2018年以來，按照黨中央、國務院的決策部署，在有關部門和各地共同努力下，校外培訓機構專項治理取得重要階段性成效。但一些地方治理工作還不夠深入不夠到位，新情況新問題仍不斷出現。



《通報》明確，當前正值暑期，是違法違規培訓行為最容易爆發的關鍵時期，各地務必要予以高度重視，落實《國務院辦公廳關於規範校外培訓機構發展的意見》要求，採取有力措施，堅決查處違法違規培訓行為，切實鞏固治理成果。



《通報》要求，要加強對重點區域的巡查監測。各地要統籌教育、市場監管、公安、消防、民政、人社等部門以及街道、居委會等多方力量，抓緊開展一次專門排查，並在暑假期間不定期進行專項巡查監測；重點巡查培訓機構集中的熱點區域以及學校周邊地區，一旦發現培訓機構違規開展培訓，堅決予以嚴肅查處並及時向社會通報。



《通報》強調，要嚴格審核備案學科類培訓班。各地要對培訓機構假期開展的學科類培訓班嚴格進行審核備案，務必做到學科類培訓班全部備案並向社會公示。一經發現有超標超前培訓內容的，必須立即整改，整改不到位的直接取消培訓班次，拒不整改的依法依規進行處罰，直至吊銷辦學許可。



《通報》提出，要暢通渠道主動接受社會監督。各地要盡快將校外培訓機構信息錄入全國中小學生校外培訓機構管理服務平台，並用好舉報投訴功能，暢通舉報渠道，認真對待群眾投訴，及時核實，嚴肅處理，保持高壓態勢，切實防止違規培訓行為發生。



《通報》集中通報了一些地區個別校外培訓機構違規經營查處情況——

