遼寧發生學生溺水事件　共造成6人死亡

中評社北京7月12日電／據中共台安縣委宣傳部官方微博“台安發布”消息，7月11日上午，台安縣發生一起學生溺水事件，共造成6人死亡。



通報稱，7月11日上午，西佛鎮西佛中學7名學生（均為男性）自發結伴到遼河台安達蓮泡段游泳，6名學生先後溺水。經全力搜救，截止7月12日7時10分，6名溺水學生全部找到，均無生命體征。後續工作正在處理中。



隨著學校暑假臨近，學生離校期間溺水、交通等事故易發、多發，安全防範再次進入高風險期。國務院教育督導委員會辦公室日前特發布2019年第4號預警，提醒各地教育行政部門、中小學、幼兒園、學生家長，要針對溺水、交通事故等重點領域，落實責任、加強教育、排查隱患，確保暑假期間學生安全。



——做好離校教育管理。放假前，學校要對學生集中開展安全教育，有針對性地幫助學生了解掌握假期防溺水、警惕交通事故、躲避自然災害等安全常識。對低年齡段的學生和幼兒，要通過開家長會、告家長書等方式提醒和督促家長切實履行好監管義務，防止出現學校和家庭之間的“監管真空”。每一所學校和幼兒園都要細心做好與學生家長的對接工作，加強對校車及駕駛人的安全管理，指派隨車照管人員，確保學生往返學校交通安全，堅決杜絕把孩子遺忘在車上的事件再次發生。



——落實家長監管責任。每位學生家長都要樹立“安全第一”思想，切實履行好孩子的看管監護責任。經常進行防溺水提醒，堅決制止孩子到危險水域下水游泳。教育引導孩子注意夏季飲食衛生，防止食物中毒。反覆叮囑孩子遵守交通規則，不乘坐非法營運車輛和超載車等不安全車輛。對留守兒童，老師要做好家訪工作，把安全監管要求一一告知其監護人。



——加強重點隱患排查。各地教育行政部門要會同公安、應急、氣象、水利、交通等部門積極預防和應對自然災害，通過短信、微信、廣播、公告等符合當地特點且行之有效的方式，及時提醒學生和幼兒遠離危險。加強對河流、湖泊、坑塘等重點區域的隱患排查和治理，及時在危險路段及水域設置安全警示標牌，設立安全隔離帶、防護欄。充分調動群團組織、企事業單位、鄉村社區的積極性，加強日常巡查，及時發現險情，迅速應對處置。



來源：中國新聞網

