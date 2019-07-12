郭台銘批初選光怪陸離　不會離開政治

郭台銘接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月12日電／國民黨2020初選民調倒數3天，前鴻海董事長郭台銘上午接受電台專訪時表示，坦言這周以來民調與高雄市長韓國瑜差距拉大，並怪罪於民進黨與綠營支持者操控藍營選舉，使他的選情“非常告急”。對於初選失利後，是否脫黨參選？郭台銘透露，會想辦法促成第三方勢力。



今天也有媒體報道，郭台銘已由兒子郭守正與無黨籍台北市長柯文哲陣營接觸。但柯不願證實。



主持人蘭萱問及，若在國民黨初選失利，會不會脫黨參選。郭台銘起初回應，等星期一再來看（民調結果）有多離譜，到星期天為止會繼續拚命催票 ，星期一公布民調結果後才會開始想下一階段，包括將來要做什麼，將來要怎麼樣服務。



但專訪進入尾聲前。郭台銘改口稱，“我不會離開政治”，過去從蔣經國、孫運璿到李國鼎都是經濟治國，是政治替經濟服務的時代，後來台灣不知道怎麼改變成經濟替政治服務，他想把這態勢扭轉過來，會想辦法促成第三方勢力，督導台灣社會以經濟掛帥，不是創新的黨，他有各種方式。



郭台銘說明，第三方勢力並不是組黨，而是以經濟掛帥為主軸的團體、組織，如同環保組織、關懷組織等，扮演監督政府的角色，對經濟政策、科技政策立法多監督，讓政府更有效率的運轉，“不考慮組黨，但會對好的“立委”遊說，這種形式在美國很普遍。”



郭台銘出示看板指出，上週藍、綠的政黨支持度，本來是伯仲之間的40%比40%，卻在國民黨民調開始後，一周內，泛藍板塊就從40%增加到56.8%，一周內大幅增加17%，泛綠卻掉了17%，這是光怪陸離的數字、光怪陸離的選舉。



郭台銘稱，他內部有做民調，在進入民調前，原本他與韓國瑜的民調差距一直在3%的誤差範圍內，但他上周也沒做錯事、國民黨有沒做什麼對的事，他與韓的差距卻突然拉到，藍營支持度也突然拉高。郭指控，突然有這麼大的民調轉移，不能怪國民黨，是民進黨的干預選舉，“民進黨選民不要來亂，國民黨選舉跟妳沒關係，不要移過來。”