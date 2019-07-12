一群蛀蟲掏空安徽百億國企

中評社北京7月12日電／徽商是中國商業史上的著名品牌。在當代中國，有一家國有大型企業居徽商地，冠徽商名，5年前還號稱年營業收入600多億元、將衝擊“千億徽商”，如今卻陷入虧損，年收入劇降至不足50億元。這就是安徽徽商集團。



實現國有資產保值增值是國企的首要職責，徽商集團為何短時間內如此“巨額減值”？《新華每日電訊》記者調查發現，其中有市場波動的因素，但根本原因是原董事長許家貴、原紀委書記張皓為首的管理層“內控式腐敗”。他們無視風險、虛增業績、瘋狂尋租，其中僅許家貴一人就造成國有資產損失19.8億元，使一塊國資“金字招牌”幾近被掏空。內部貪腐成風，對外卻極盡粉飾，使“腐敗腫瘤”難以暴露，越長越大直至失控。



徽商集團窩案引起安徽省委高度重視，全面整改行動隨之啟動。目前，徽商集團在新的管理團隊帶領下艱難自救，持續下滑的態勢得到遏制，提出了今年扭虧為盈的目標。但在令人痛心的國資流失背後，暴露出一些國企“用人行政化、作風衙門化、監管空洞化”等典型問題，仍值得深思。



合作方個個賺得盆滿鉢滿，唯獨國企債台高築



近期，徽商集團旗下的安徽商之都股份有限公司原董事長韓貽坤因犯受賄、行賄、國有公司人員失職、為親友非法牟利“四宗罪”，被安徽省巢湖市人民法院一審判處有期徒刑13年6個月。至此，徽商集團腐敗窩案主要涉案人員均已被法辦。



徽商集團原黨委書記、董事長許家貴和原黨委副書記、紀委書記、副總經理張皓，均因犯受賄、國有公司人員濫用職權罪，於今年初分別被一審判處有期徒刑14年、10年零6個月。



此前，還有徽商集團原總經理助理、徽商金屬公司董事長劉勇、徽商集團下轄的徽商城有限公司原董事長柯耀、徽商創元裝飾工程公司原董事長張兵及總經理宋建軍……徽商集團有近二十名中高級管理人員落馬，涉及多個子公司負責人以及29名民營企業老板。

