職業院校獎助學金向艱苦專業、貧困地區傾斜

中評社北京7月12日電／7月10日，教育部財務司副司長趙建軍在教育部在蘭州舉辦的新聞發布會上表示，高職國家獎學金、國家勵志獎學金、中職國家獎學金在資金和名額分配上將向辦學質量高的院校和社會急需的艱苦專業傾斜，助學金將向中西部院校、深度貧困地區傾斜。



近日，教育部、財政部聯合發布《關於調整職業院校獎助學金政策的通知》（以下簡稱《通知》），規定從2019年起，擴大高等職業院校獎助學金覆蓋面，提高補助標準，並設立中等職業教育國家獎學金。



趙建軍介紹，為了公平起見，在高職院校獎助學金提標擴面和中職國家獎學金分配過程中，首先要以各地各校在校生的學生數為基礎進行測算，在這個基礎上，根據不同政策、不同特點作調整。



高職院校國家獎學金、國家勵志獎學金、中職學校國家獎學金在資金分配中，實現了3個傾斜：一是向辦學質量高的院校傾斜；二是向農林水地礦油等艱苦專業為主的高職院校傾斜，剛印發的《通知》還提出，中職國家獎學金要向家政、養老等社會急需的專業傾斜；三是向現代農業、先進製造業、現代服務業、戰略性新興產業等人才緊缺專業為主的院校進行傾斜。



國家助學金在經費的分配上，實現4個傾斜：一是要向中西部地區高校傾斜；二是向“三區三州”深度貧困地區傾斜；三是向建檔立卡、低保、特困救助供養學生、殘疾學生傾斜；四是向農林水地礦油等艱苦專業為主的院校傾斜。“這麼做就是為了避免‘一刀切’這種簡單的做法，為了更好、更有效地發揮各類資助政策的導向作用，達到精准施策、精准資助的目的。”趙建軍說。



“從今年起，我們將把本專科生國家獎學金獎勵名額由5萬名增加到6萬名，獎勵標準為每生每年8000元。”趙建軍指出，從今年起，將高職院校國家勵志獎學金覆蓋面擴大10%，即由目前的3%擴大到3.3%，獎勵標準為每生每年5000元。



據悉，高職院校國家助學金覆蓋面也在逐步擴大，補助標準逐漸提高。從今年春季學期起，將高職院校國家助學金覆蓋面提高10%，平均補助標準從每生每年3000元提高到3300元。從今年起，還設立中等職業教育國家獎學金，每年獎勵優秀中等職業學校（含技工學校）全日制在校生兩萬名，獎勵標準為每人6000元。



（來源：中國青年報）