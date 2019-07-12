中國結婚率創近十年新低

中評社北京7月12日電／“男大當婚、女大當嫁”的傳統婚姻觀，正面臨著新的挑戰。



據國家統計局和民政部數據，從全國範圍來看，2018年結婚率僅為7.2‰，這個數字創下了近十年來新低。從不同省份的差異來看，經濟越發達地區的結婚率越低，2018年全國結婚率最低的上海只有4.4‰，浙江5.9‰為倒數第二，廣東、北京、天津等地的結婚率也偏低。



這屆年輕人怎麼了？從事30多年人口學研究的南開大學人口與發展研究所教授原新分析，結婚率普遍下降的根本原因在於結婚人數的結構性減少。與此同時，全社會平均受教育年限增加、房價高企、就業競爭激烈，以及年輕一代“獨性”更強等原因，也都成為年輕人結婚路上的“絆腳石”。



越來越晚——



初婚年齡創史上新高



北大博士學歷、身高1米72、在高校任教，於曉楠從小到大都是眾人眼中的“天之驕女”。可隨著她的年齡邁過30歲直逼35歲，她明顯注意到父母對女兒的自豪感開始持續下降。他們發動一切關係給家裡這個“黃金剩女”安排相親。曉楠苦笑著說，“可能爸媽覺得好不容易攥了一手好牌，卻要砸在手裡了。”



在高校裡，大齡未婚女青年並不少見，很多人經歷了從本科、碩士到博士的求學路，當終於走上了很多人羨慕的“人生巔峰”後，環顧四周卻發現自己的人生同行者所剩不多。



於曉楠覺得自己對另一半的要求並不太高，“起碼要能跟我聊得來吧，要愛讀書吧。”她自己家境不錯，父母已經給她買了車，準備了房子，甚至發話說，“如果男孩子對你好，房子車子都可以不要”。

