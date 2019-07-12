電話民調症候群？于北辰：傍晚老人散步減少

黃國園關懷志工協會理事長徐小鳳（右），左為夫婿于北辰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月12日電（記者 黃文杰）中國國民黨黃國園關懷志工協會理事長徐小鳳接受中評社訪問表示，本週正在進行2020初選電話民調，好多人晚間都會在家“守電話”，初選前都會接到各陣營拜票電話，正式電話民調，家中電話不曾響過，還疑神疑鬼認為電話故障，不定時拿起話筒聽看看，為了等電話，連晚餐都簡略，還是沒有接到民調電話。



國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



7月8日至14日進行電話民調，12日晚上是第5天，7月15日公布結果。



徐小鳳的夫婿于北辰，中國國民黨桃園市黨部副主委也是黃國園黨部主委，他觀察發現，這週進行電話民調，許多支持者為了“守電話”，傍晚開始，公園散步老人大幅減少，很多人急著趕回家，餐館用餐也沒有這麼多人，乾脆“打包”或外叫便當。



于北辰形容，本周是藍軍的“動員周”，不是韓粉動員出席造勢活動，而是一種“另類動員”，動員“在家”等候電話，當然每個家庭未必支持同一人，但是市內電話，多半還是以長輩接聽為主，通常家中電話響，年輕人多半不以為意，只會關注手機。



徐小鳳說，民調時間是從晚上六點到十點，電話民調進行這四個晚上，天天在家等候電話，因為擔心錯過電話，也不敢到處亂跑，晚餐隨便吃，也因為長時間等候怕無聊，除了追劇之外，也會關注電視新聞，只是看新聞報道反而加深焦慮感，看到哪個陣營誰又在嗆誰，情緒會起伏波動。



她說，網路通訊軟體發達，基本上家戶電話比較少響，不過初選民調之前，確實在家中接過郭台銘、韓國瑜、朱立倫的“請託電話”，等到正式民調，家中電話“突然不響”，開始懷疑是否故障或壞掉，不定時拿起話筒檢查，但是詢問別人，也是沒有人接到民調電話，顯然被抽中機率，少之又少。



于北辰說，外界說這次電話民調，綠營會大量灌票給特定人選，事實上，光是藍營選民接到民調電話，比例少之又少，綠營又怎麼替國民黨來灌票？他強調，這次國民黨初選民調絕對公平公正與公開，結果有會符合大家期待。