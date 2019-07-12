中評社北京7月12日電／中企承建的蒙古國首條高速公路竣工移交



“中蒙深厚友誼和精誠合作的象徵”



日前，由中國政府提供優惠貸款、中國中鐵四局集團承建的蒙古國新機場高速公路順利移交蒙古國政府。這條完全採用中國標準、中國技術建設的高速公路，為中蒙建交70周年獻上一份厚禮，成為中蒙友誼的又一標誌性工程。



中國標準落地



打造第一條高速公路



7月初，蒙古國首條高速公路——新機場高速公路項目順利通過驗收，等級被評為優良。這條高速公路途經中央省色爾格楞縣、阿勒坦布拉格縣以及首都烏蘭巴托市汗烏拉區，與已建成的中央省宗莫德公路連接，全長32.227公里，路寬32.5米，為雙向六車道，設計時速80公里。



回想起開工初期時的情景，中鐵四局蒙古國新機場高速公路項目部總工程師鄭繼介紹說：“項目部針對蒙古國地處高寒地區以及烏蘭巴托的地質特點，結合中國標準，設計了耐高溫和高寒的方案，施工過程中我們嚴把質量關，同時加強對路面厚度、壓實度、平整度三大要素的控制，最終，整體平整度控制在中國標準0.8以下，部分路段平整度控制達到世界先進水平。”



工欲善其事，必先利其器。為控制平整度，中鐵四局專門從中國國內採購了一款具有世界領先水平的築路“神器”——中大“變形金剛”攤鋪機。項目施工現場副經理楊玉培告訴記者，這款攤鋪機攤鋪瀝青路面最寬可達20米，每天可攤鋪瀝青2.5公里。它還是一款高科技產品，比如其平整度完全靠安裝在攤鋪機不同角度的紅外線裝置控制，誤差遠遠低於規定標準。14.5米寬幅路面，一次攤鋪，一次成型，沒有中間接縫，杜絕了混凝土離析的發生，而且進度快，完美展現了中國標準、中國技術和中國設備的魅力。