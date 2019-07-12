年內私募違法被罰4340萬元7月占一半

中評社北京7月12日電／據《證券日報》記者根據證監會公告不完全統計，今年以來私募機構違法罰沒金額已達4340萬元，其中僅7月份就達2569萬元。



操縱市場違法行為遭嚴打



7月2日，深圳錚峰巨業投資有限公司控股股東、董事長吳毅健因三年前的操縱證券市場行為被證監會罰沒共計2559萬元。



此次處罰，是2019年下半年私募處罰第一單。根據行政處罰決定書顯示，吳毅健在2016年2月2日至6月3日期間實際控制使用25個人名下的25個賬戶，先後操縱“豐華股份”、“拓日新能”、“粵水電”、“澳柯瑪”、“海信科龍”5只股票的股價。



吳毅健主要涉及“對倒交易”違規行為，在具體涉案期間，吳毅健既有在自己實際控制的賬戶之間進行標的股票交易的行為，也有在盤中集中資金優勢進行高價申報，連續買賣標的股票的行為，且在短期拉抬股價後大量賣出。



但吳毅健申辯表示本人並無任何操縱證券市場的動機，而是秉持趨勢投資策略，故而在操作上具有“快速建倉、快速調整、快速出貨”的風格，並非為了操縱股價。



對此申辯，證監會並不予以采納，認定吳毅健操作手法並非偶然、零星發生，而是在涉案期間反覆、大量出現，足以印證吳毅健具有操縱股價意圖。最終，證監會決定沒收吳毅健違法所得1279.5萬元，並處以1279.5萬元的罰款，共計罰沒2559萬元。



同日，另一張“紅牌”直指時任西藏東成投資管理有限公司副總經理，成都立華投資有限公司交易員的丁貴元。