馬無罪定讞政爭可落幕？王金平淡定回應

王金平致詞，劉盛良（右）陪同。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月12日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、 不分區“立委”王金平今天中午受邀出席“客家團結感恩餐會”，對於馬英九被控洩密等案獲更一審判決無罪定讞，表示尊重司法。外界揣測“馬王政爭”可以告一段落，王金平說本來也沒什麼政爭。



公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長兼中華海峽岸客家文經交流協會理事長、前“國策顧問”劉盛良中午在王朝大酒店席開50桌，邀集客家鄉親齊聚一堂，前主席吳伯雄、台北市議員吳志剛父子，王金平，前台聯主席蘇進強，前“監委”、“救國團”主任葛永光，前“考試院”秘書長林水吉，台灣競爭力論壇理事長、文化大學國家發展暨大陸研究所教授龐建國等人都受邀出席。國民黨副主席兼秘書長曾永權更是早早到場致意。



劉盛良致詞時，強調王金平沒有參加初選，願意提攜後進，大家要感謝王。王金平致詞也十分保留，指出過去“立法院長”任內給予許多客家預算，他雖然退出黨內初選，依然勤走基層，傾聽人民聲音，只要能整合各方力量、整合各方資源，一起為國民黨2020重新翻轉政權而努力，他還反問大家一起團結好不好？台下鼓掌說好。



馬英九被控洩密等案今早獲台灣高等法院更一審判決無罪確定，全案定讞，檢方不得再提上訴，身為整個事件的重要關係人王金平對此僅表示尊重司法。



外界認為馬英九此案無罪確定後，因本案衍生的2013年9月“馬王政爭”可以告一段落。對此，王金平表示，本來也沒有什麼政爭，依然還是一樣，大家互相尊重，互相和諧。



現場餐會一度傳出馬英九可能出席，外界揣測王金平是否會尷尬？王金平說，不會，怎麼會尷尬？都會很自然。