多因素推動國際油價10日暴漲超4%

中評社北京7月12日電／受到美國商業原油庫存上周降幅超出市場預期，熱帶風暴可能襲擊墨西哥灣等因素影響，國際油價10日大幅上漲超過4%。



截至10日收盤時，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.60美元，收於每桶60.43美元，漲幅為4.50%。9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.85美元，收於每桶67.01美元，漲幅為4.44%。



分析指出，幫助推動10日原油價格大幅上漲的主要因素包括美國商業原油庫存減少超預期，熱帶風暴可能襲擊墨西哥灣造成產量減少。



美國能源信息局10日公布的報告顯示，在截至7月5日的一周，美國商業原油庫存減少950萬桶，遠多於分析師預測的減少310萬桶。這項官方數據與美國石油協會的數據顯示的趨勢相符。該協會9日公布的數據顯示，上周美國原油供應減少810萬桶。



同時，天氣預報顯示，當地時間10日至11日可能有熱帶風暴襲擊墨西哥灣，影響包括雪弗龍、英荷殼牌石油公司、英國石油、阿納達科石油公司和必和必拓公司在內的多家在該地區作業的大型石油公司。埃克森美孚表示正密切關注氣候變化，以決定下一步措施。據報道，墨西哥灣原油產量占美國總產量的17%，約為每天1200萬桶。



分析人士稱，近期石油輸出國組織（歐佩克）承諾將持續減產，美元走弱和美伊之間緊張局勢加劇等因素也在幫助原油價格企穩。



歐佩克及以俄羅斯為首的非歐佩克產油國上周正式宣布延長當前減產協議至2020年3月。路透社10日援引伊拉克石油部長薩米爾·加德班的話稱，這項協議有助於降低石油庫存，穩定市場和油價。加德班還表示布倫特油價達到每桶70美元是可以接受的，產油國希望油價既有利於消費者又有利於生產者。



美聯儲主席鮑威爾10日在出席國會聽證會時表示，美國經濟前景在近期沒有出現好轉跡象，不確定性增加，美聯儲將密切關注經濟形勢發展，並“將採取適當行動維持經濟擴張”。市場將鮑威爾的證詞解讀為“鴿派”，即意味著美聯儲本月降息的可能性很大。分析認為，美聯儲如果降息，將使美元延續走弱趨勢，有利於以美元計價的原油期貨價格上漲。



還有觀點指出，今年下半年國際油價走勢仍然存在眾多不確定性，比如貿易摩擦影響下全球經濟增長前景不佳可能影響原油需求減少，美國原油產量持續上升勢頭持續增加供應等等，國際油價仍然可能出現類似上半年大幅波動的行情。



來源：經濟參考報