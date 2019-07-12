法國15名現任及前議員涉嫌挪用公款遭調查

中評社北京7月12日電／據法國媒體11日報道，法國檢方正在對15名現任議員以及前議員展開有關“挪用公款”罪名的調查，稱他們涉嫌在使用職務經費過程中存在假公濟私的行為。



據法國《世界報》報道，法國國家金融檢察院的調查涉及9名國民議會議員和8名參議員，其中部分議員仍在任。他們涉嫌將職務經費用於與履職無關的活動，各自涉案金額介於2萬歐元（約合15萬人民幣）至8萬歐元（約合62萬人民幣）之間不等。



據報道，法國公共生活透明委員會於2018年年底檢舉上述涉案議員，檢方接報後立案展開調查。從2015年10月起，法國開始嚴格規範以前管理較為寬鬆的議員職務經費使用問題。



報道說，涉案議員或前議員中包括中間黨派參議員伊夫·德特萊涅和法國社會黨前第一書記、前國民議會議員讓－克里斯托夫·岡巴德利斯。德特萊涅因使用職務經費購買了兩輛汽車而受到質疑，岡巴德利斯則涉嫌將職務經費用於繳納社會黨黨費。



德特萊涅為購車行為辯解說，這些汽車都被他用於公務出行，參議院中間黨團可以為此作出擔保。岡巴德利斯也否認將職務經費挪作私用，並強調自己繳納黨費的錢都是工資所得。



岡巴德利斯還在社交網絡發文稱，他從未受到公共生活透明委員會或者議會道德委員會的質詢。如果受到有關方面的質詢，他將作出答覆。



來源：海外網