馬洩密案無罪定讞　柯建銘：悲憤萬千

民進黨總召柯建銘。（中評社 洪德諭攝） 民進黨總召柯建銘召開記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月12日電（記者 洪德諭）馬英九被控洩密等案，台灣高等法院12日上午更一審宣判馬英九無罪定讞。該案關係人、民進黨總召柯建銘表示，對判決馬英九無罪定讞感到悲憤萬千，更一審判決居然以黃世銘有罪不等於馬英九有罪等莫名理由，這不僅明顯替馬英九護航，更踐踏“憲法”並視其如無物。



判決出爐後，柯建銘在“立院”召開“法院濫權護航，“憲法”悲歌泣血”記者會，提出上述看法。



柯建銘稱，馬英九會無罪是因更一審採取比其他案件更嚴格的採證標準，絕對不是還你清白，更不是作為“總統”有行政特權，違法洩密、特務治國在歷史上是有罪的，同時後面還有三中案再等著你。



本案源於2013年9月由當時“最高檢”察總長黃世銘揭發，當年特偵組透過監聽，得知王金平、時任“法務部長”曾勇夫、“高檢署”檢察長陳守煌疑為柯建銘的全民電通背信案進行關說，黃世銘向馬英九報告後，馬再召集當時的“行政院長”江宜樺與“總統府”副秘書長羅智強共商因應之道。馬英九因此被控涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪，今獲高院更一審判決無罪定讞。



柯建銘說，黃世銘洩密給馬英九早被判決有罪定讞，清楚顯示馬英九無權聽取及接收偵查中案件的偵查秘密，也無權可以處置這些秘密資訊。



柯建銘指出，在判決結果出爐後，馬英九還宣稱判決結果也助於確立“總統”“憲法”上應享有的行政權，這是他最憂慮、最戒慎恐懼的一部分，如果這個案件的結果是讓“總統”可介入刑事的個案偵辦，不顧檢察官的獨立性，任意濫用秘密資訊，將使憲政體制受到嚴重破壞，倒退到戒嚴體制，甚至比戒嚴體制還嚴重。



至於未來是否會採取救濟途徑？柯建銘說，會跟律師再研究。