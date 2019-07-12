郭董喊話就算大哥拜託你　韓：很訝異！

韓國瑜出席高雄科工館舉辦的中華職棒30周年特展開幕記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調進行到第五天，勝負風向漸漸出現，前鴻海董事長郭台銘對高雄市長韓國瑜喊話“就算大哥拜託你”，又稱發球權在韓的手上。韓國瑜今天受訪時表示，自己聽到後也是“Big Surprise，很訝異！”，一切就靜等民調出來以後再說。



郭台銘11日在政論節目“新聞面對面”受訪時表示，韓有擔當、有勇氣、有領袖魅力，就算大哥做了4年，把高雄做好了，人民自會選擇。郭除了希望韓好好思考外，還喊話“就算大哥拜託你”，稱將發球全丟給韓，就看韓怎麼發球。



韓國瑜12日上午出席中華職棒30周年特展開幕記者會，並且逛起展覽，直到中午離開前才接受訪問。國民黨2020初選民調8日進行到14日，15日公布結果，今天也是民調第五天，勝負風向已經漸漸出現。



媒體詢問有關郭的這段談話，韓國瑜受訪表示，看到這個消息，他自己也“Big Surprise”，很訝異。



韓國瑜表示，他認為民調應該在星期天晚上截止，一切就靜待民調結果出來，他覺得這是參與的五位選手，以及所有的廣大支持者、藍軍的朋友們共同的想法，一切就等民調出來以後再說。