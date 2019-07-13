中美競爭，挺還是讓？趙可金：中國必勝

清華大學全球共同發展研究院副院長趙可金（中評社 李娜攝） 中評社北京7月13日電（記者 李娜 海涵）清華大學全球共同發展研究院副院長趙可金7月11日在參加中共中央對外聯絡部與光明日報社舉辦的習近平外交思想理論研討會期間接受媒體聯合採訪，就中美競爭、貿易戰等問題發表看法。趙可金表示，特朗普上台後想從中國拿到一萬億美元的想法一直沒有改變，但我們也要聽到美國國內不同的聲音。他認為美國恐懼的不是中國崛起，而是中國制度的生命力，目前中美雙方較量的核心是中國是否還是一個發展中國家。



對於中美競爭，趙可金認為，中美問題的決定性因素不取決於西方，而在於我們是否能走出自己的發展道路，同時取決於中美兩國國家的國民。他的判斷是中國人必勝，美國人一定會讓。



特朗普的目標是從中國拿到一萬億美元



趙可金將特朗普比喻為一個桌球專家，看上去特朗普把球桌上的球打得亂七八糟，加拿大、墨西哥、歐洲等各國都捅，給人感覺他毫無章法，隨處亂懟，但特朗普非常清楚他最想打的那個球就是中國。因為放眼全世界，能從其中撈得好處的只有中國，他認為只要拿下中國，美國就贏了。



趙可金分析道，從一開始，特朗普的炮火就是對著中國來的，他沒有想與中國爭老大還是老二的想法，但不排除主流建制派的想法。2017年特朗普總統訪華簽了總額2500多億美元的經貿大單，他覺得不夠，他的目標是一萬億美元。趙可金認為特朗普想從中國拿到一萬億美元的思路一直沒變，特朗普之前表態，將在未來十年花費1萬億美元大興基建。他想用這筆好處用來修建美國國內的基礎設施，以提高他在美國選民心中的威望，所以他需要讓中國讓利，讓中國開放市場、降低關稅、給美國企業創造更高利潤、進口美國商品等等。



趙可金表示我們要注意到，現在有好幾個美國：特朗普自己一個、他身邊的人一個、主流建制派一個……我們也要聽到，現在的美國不止一個聲音。

