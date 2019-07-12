會不會郭王配？王金平：這問題太前進了

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月12日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天中午受邀出席“客家團結感恩餐會”，對於黨內參選人、鴻海創辦人郭台銘受訪時說初選若沒出線，會想辦法促成第三勢力，王金平對此表示，他只能說尊重。外界關切會不會“郭王配”，他“四兩撥千斤”說這問題太前進了。



至於郭台銘、王金平都信“關公”，王金平是否還會因“關公”的好兄弟要站在一起而與郭台銘同一陣線？王金平說，關公好兄弟是從歷史到現在都是一樣，千年萬年不變，關公的精神，所以這種精神大家要貫徹，忠跟義還有仁、義、禮、智、信都要。



公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長兼中華海峽岸客家文經交流協會理事長、前“國策顧問”，同時也是“立委”江啟臣岳父的劉盛良中午在王朝大酒店席開50桌，邀集客家鄉親齊一堂。



前主席吳伯雄、台北市議員吳志剛父子，王金平，前台聯主席蘇進強，前“監委”、“救國團”主任葛永光，前“考試院”秘書長林水吉，台灣競爭力論壇、文化大學國家發展暨大陸研究所教授龐建國等人都受邀出席；國民黨副主席兼秘書長曾永權更是早早到場致意，由於這場餐會非為王金平造勢，因此王金平絕口不提連署參選事宜，不但說自己退出初選，還強調要一起努力團結讓國民黨2020翻轉政權。



對於郭台銘說初選若沒出線，會想辦法促成第三勢力。王金平表示，尊重他的看法。



媒體好奇王金平會不會加入郭台銘的第三勢力？王金平說，不曉得他講什麼內容，只能夠說尊重。



外傳郭台銘的兒子郭守正有跟台北市長柯文哲陣營聯繫，王金平說他不清楚，但柯陣營沒與他連繫。



媒體追問王金平是否會跟郭台銘合作角逐2020？王金平表示，這問題太前進了，謝謝。媒體再問會跟“郭董”站在一起嗎？王金平說，他都保持等距。



有關國民黨內會不會重演“換柱”事件？王金平表示，這他不清楚，各界傳言很多。對於黨內是否還有整合空間？王金平認為，黨中央要好好處理，團結最重要。



國民黨7月8日至14日展開初選民調，日前傳出有民調監聽報告流出，郭台銘認為對他不公。王金平指出，這個詳細情況他也不懂，因為這個大概都是很專業的人在看的問題，所以不隨便去做任何評論。