農業農村部：投入百億推進農村人居環境整治

中評社北京7月12日電／在昨天（11日）的新聞發布會上，農業農村部有關負責人介紹說，今年，中央財政通過補助獎勵的方式對地方農村人居環境整治進行支持，推進農村人居環境整治。



據介紹，目前，國家啟動了三項政策，從不同的角度、不同的內容對地方進行支持。



啟動農村廁所革命整村推進獎補試點



首先，啟動農村廁所革命的整村推進獎補試點。



農業農村部計劃財務司二級巡視員 王衍：中央財政從2019年開始，利用五年時間對地方的農村廁所革命進行支持。通過政策支持實現農村廁所糞污基本得到處理和資源化利用。今年安排70億元資金，我們測算大體上會惠及超過一千萬農戶。



王衍介紹說，針對中西部農村人居環境整治相對薄弱的情況，安排30億元專項資金啟動人居環境整治整縣推進工程。遴選了中西部的141個縣，每個縣支持兩千多萬元，以縣為單位加快補齊農村人居環境設施短板。



此外，啟動督查獎勵政策，遴選農村人居環境整治成效明顯的19個縣，每個縣獎勵2000萬元，獎勵資金由地方統籌用於人居環境整治的相關工作。



農業農村部計劃財務司二級巡視員 王衍：對項目實施或績效評價過程中發現的套取、騙取、擠占、挪用以及違規發放補貼資金等行為，我們是“零容忍”的，發現一起查處一起。



來源：央視