美聯儲主席釋放降息信號

中評社北京7月12日電／美聯儲主席鮑威爾10日對美國經濟前景表達出的多重擔憂，讓市場捕捉到美聯儲降息的強烈信號。路透社同日報道稱，美聯儲決策者正認真考慮實施10年來的首次降息。



當地時間10日，鮑威爾在國會聽證會上表示，受多重因素影響，美國經濟前景近期沒有出現好轉跡象，不確定性增加。儘管上周公布的非農就業數據大幅好於預期，但不足以改變美國經濟前景面臨諸多風險的事實。鮑威爾還提到，重啟美中經貿談判是很有建設性的一步，但這並不能消除對經濟前景的不確定性判斷。



路透社援引美聯儲6月18日至19日的會議記錄稱，美聯儲部分決策者正考慮可能必須採取行動，才能夠改變通脹及驅散抑制企業投資的廣泛悲觀情緒。而鮑威爾10日的發言又一次證實美國經濟仍然處在工廠活動令人失望、通脹疲弱以及貿易戰不斷發酵的威脅之下。



降息似乎呼之欲出。受此消息提振，美國三大股指10日集體走高。其中納斯達克指數上漲0.75%，收於創紀錄的8202.53點。標準普爾500指數收盤漲0.5%，盤中首次短暫超過3000點。道瓊斯指數上漲0.3%，至26860.2點。



全球市場11日也受到鮑威爾的最新表態影響，黃金因降息預期升溫而大幅反彈至1420美元上方，美元指數跌破97關口至96.8左右。同日，亞太股市開盤紛紛反彈，但至收盤時漲跌不一。A股滬深兩市當日高開低走，最終雙雙收跌。



交通銀行金融研究中心高級研究員劉健11日對《環球時報》記者表示，美國將在本月26日公布二季度GDP數據，市場預期依然偏低。因此本月內市場降息預期可能不斷強化，美元指數可能進一步走弱，人民幣對美元匯率有望保持升值走勢。



此外，鮑威爾就美國總統特朗普長期以來對他的批評也作出回應。鮑威爾表示，就算特朗普試圖開除他，他也不會離開美聯儲主席的崗位。此前，特朗普一直反對鮑威爾與美聯儲升息，稱其對美國經濟構成威脅，削弱他提振美國經濟的努力，特朗普還曾表示後悔提名鮑威爾擔任美聯儲主席。



（來源：環球時報）