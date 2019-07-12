上半年江西省“四新”企業大增

中評社北京7月12日電／ 7月9日，記者從省市場監管局了解到，今年上半年，我省新技術、新產業、新業態、新模式等“四新”經濟新登記企業40086戶，平均每個工作日新增企業334戶，占同期日均新增企業總數的42.2%。



在新模式上，我省“從無到有”，已培育出本土“獨角獸企業”1戶、“瞪羚企業”60戶。在新技術上，以數字經濟為代表的六大重點產業發展較為迅速。今年上半年經營範圍有物聯網、大數據及雲計算、虛擬現實、軟件及信息技術服務、區塊鏈和人工智能新登記企業分別為380戶、232戶、31戶、10302戶、27戶和101戶，同比分別增長41.3%、47.8%、287.5%、31.1%、28.6和102%。



我省積極實施“2＋6＋N”產業高質量跨越式發展行動計劃，起步迅速，體量壯大，取得初步成效。上半年，經營範圍涵蓋有色金屬、電子信息2個萬億元級產業，裝備製造、石化、建材、紡織、食品、汽車6個5000億元級產業和航空、中醫藥、移動互聯網、半導體照明、虛擬現實、節能環保等N個千億元級相關產業，新設立企業合計28061戶，同比增長22.4%，占全部新設立企業總量的29.5%，粗略估計，每3戶新設立企業中就有1戶是落在“2＋6＋N”產業發展行動計劃裡。



在新業態上，用戶體驗型業態發展勢頭較好。上半年，經營範圍有“VR／AR”“體驗”字樣新登記企業分別為51戶、36戶，合計同比增長152.6%。新產業增勢較快，上半年經營範圍有“生物質”“地熱”“新能源汽車”字樣的企業，合計新登記839戶，平均每個工作日新增7戶企業。



（來源：中國青年網）