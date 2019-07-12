教育部發布預警：警惕電信和“校園貸”詐騙

中評社北京7月12日電／ 7月10日，教育部在蘭州召開的新聞發布會上，教育部全國學生資助管理中心發布一項“預警”，提醒廣大學生和家長警惕電信詐騙和多種形式的“校園貸”詐騙。



預警指出，開學前後，有的詐騙分子會給新生打電話、發短信或微信，冒充資助工作者，以發放獎學金、助學金、生活補助等名義，引誘學生和家長上當受騙。請廣大家長和學生牢記：無論是哪個資助項目，都不會要求學生在電話中告知身份證號、銀行卡號、手機驗證碼等信息，也不會要求繳納任何費用或在ATM機和網上銀行進行操作，如有類似要求的，一定要提高警惕。



預警強調，入學後，還有一些非法機構採取各種手段，誘騙在校學生申辦不良“校園貸”。請大家一定要提高警惕、抵住誘惑。



教育部全國學生資助管理中心主任陳希原提醒家長和學生，一是頭腦要清醒。不良“校園貸”慣用通過“零利息”“超便捷”“零風險”等美麗的謊言誘騙學生。一定要擦亮眼睛、想清後果，不要輕信貪圖其所謂的“方便、快捷”。一定要明白不存在“只有你知道、別人不知道”的“發財秘訣”。



陳希原表示，二是消費要理性。大學生已經是成年人了，要有自強自立精神，要有自律能力。不要去攀比用什麼手機、用什麼電腦，也不要攀比穿什麼名牌、吃什麼大餐，而是要合理安排生活支出，量入為出、理性消費，把時間和精力用在知識學習和本領提高上。



最後，陳希原強調，借錢要走“正道”。當學生急需用錢創業或試圖參加培訓班學一技之長時，更應該慎之又慎。在創業方面，大學生既要盡力而為，更要量力而行；既要勾勒美好藍圖，更要評估各種風險；既要有一腔熱情，更要三思而後行。即使有強烈創業意願，也要多徵求老師、家長、學長、專業人士的意見。非得貸款的話，一定要選擇安全系數高、信用口碑好的國家正規金融機構的借貸產品。



（來源：中國青年報）

