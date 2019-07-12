妻委屈落淚　韓：任何不滿衝著我來就好

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調進行到第五天，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨晚接受節目專訪時講到委屈落淚，表示她“不是鋼鐵人”，也說女兒韓冰剛回台灣就直呼受不了。護妻女心切的韓國瑜，今天受訪時再度強調“若有任何不滿衝著我來就好”，並談到家庭生活主旋律都變了，想放輕鬆顯然不容易。



韓國瑜和妻子李佳芬自從2018年高雄市長選舉後受到各界關注，這段期間也不斷受到各種言論抹黑。李佳芬11日在TVBS節目《國民大會》專訪時講到委屈落淚，她表示，她不是鋼鐵人，比起現在的生活，“更想回到他當市長前的樣子”



李佳芬也在節目上透露，韓國瑜在說出“Yes I do！”的發言時，事前並未跟她討論過，讓她心裡有些不舒服。此外，李佳芬也提到自從韓冰回台，第一句話就是“媽媽，你好辛苦喔”，且才回來一個禮拜，韓冰就說她受不了了。



韓國瑜12日上午出席中華職棒30周年特展開幕記者會，並且逛起展覽，直到中午離開前才接受訪問。國民黨2020初選民調8日進行到14日，15日公布結果，今天也是民調第五天，勝負風向已經漸漸出現。



韓國瑜受訪時也表示，韓冰回來放暑假，學期間功課壓力比較大，所以回來台灣放鬆一下，現在家庭生活已經主旋律都變了，心理壓力大一點，想要好好輕鬆一下，在目前狀態顯然不容易，所以才會這樣講。



對於李佳芬抱怨韓講Yes I do前沒有先溝通，韓國瑜雖然選擇沒有回應，但護妻女心切，韓仍強調“再次呼籲網友、名嘴等等，對我有任何不滿直接衝著我來，相信不要對著家人，這是人與人相處最基本的要求，跟最基本的拜託。”