觀察：美對法啟動調查　美歐經貿摩擦擴大

美國貿易代表辦公室10日宣布，對法國政府提議的數字服務稅發起“301調查”。（圖片來源：網絡） 中評社北京7月12日電／美國貿易代表辦公室10日宣布，對法國政府提議的數字服務稅發起“301調查”。這是繼美國威脅對歐盟汽車加征關稅、美歐航空補貼爭端升級後，美歐經貿摩擦擴大化的又一案例。



美國貿易代表辦公室當天發表聲明說，法國政府擬征的數字服務稅“不公平”地針對美國科技公司。美國貿易代表萊特希澤表示，總統特朗普已下令對此進行調查，“判定它是否具有歧視性，是否不合理，是否給美國企業帶來負擔或限制”。



今年3月初，法國經濟與財政部長布魯諾·勒梅爾提交了一份徵收數字服務稅的法律草案，擬對谷歌、亞馬遜、臉書等30餘家全球互聯網巨頭徵收數字服務稅。法國國民議會已於上周通過徵稅法案，法國參議院也將於11日進行投票。



法案生效後，全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元（約合8.4億美元）和在法國境內年營業收入超過2500萬歐元（約合2814萬美元）的企業將被徵收3%的數字服務稅。對這些互聯網巨頭在法營業收入徵稅預計將給法國政府每年帶來5億歐元（約合5.63億美元）收入。



谷歌、蘋果等科技公司於20世紀80年代末發明了一種業內俗稱“雙層愛爾蘭－荷蘭三明治”的避稅策略，即將其在歐洲的部分營業收入先轉移到愛爾蘭或荷蘭等低稅率國家的分支機構再進行納稅。根據歐盟委員會估算，互聯網企業的平均實際稅率僅9.5%，遠低於傳統企業約23%的平均水平。長期以來，法國和其他一些歐洲國家對互聯網巨頭利用歐盟稅法漏洞避稅心存不滿。



除法國外，英國、意大利、奧地利、新西蘭等國也在考慮徵收數字服務稅。經濟合作與發展組織（經合組織）也正試圖找到一個國際公認的解決方案，將數字服務納入稅收框架。



分析人士認為，法國目前率先推動國內立法徵收數字服務稅，是希望以此為杠杆，推動在經合組織形成統一的法律文本。法國官員曾表示，一旦經合組織就徵收數字服務稅問題達成共識，法國將立即廢除國內相關法律。

