中評現場：吳伯雄出席餐會與王金平談笑風生

吳伯雄和王金平坐在一起，兩人談笑風生。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月12日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天中午受邀出席“客家團結感恩餐會”，客家大老、前黨主席吳伯雄出席餐會，透過暗諭要王金平一起為黨團結，別再“節外生枝”。



餐會由公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長兼中華海峽兩岸客家文經交流協會理事長、前“國策顧問”，同時也是“立委”江啟臣岳父的劉盛良負責，在王朝大酒店席開50桌，邀集客家鄉親聯誼，吳伯雄在次子、台北市議員吳志剛陪同下出席。



媒體問吳伯雄對於國民黨初選是否會分裂？吳伯雄表示，初選不會有分裂的問題，初選後就會團結。對於參選人郭台銘稱初選沒出線就不排除結合第三勢力、可能脫黨參選等說法，吳伯雄說，初選期間講的話聽聽就好，初選還沒結束，媒體不要認為人家一定會輸。



劉盛良80歲，雖然比78歲的王金平大兩歲，但劉過去擔任“立委”時，王都幫忙爭取客家相關預算，因此邀王出席餐會，一度讓外界以為有助王造勢之意。



吳伯雄出席這場餐會，雖然和王金平坐在一起，兩人談笑風生，但都沒談政治，王也沒講出連署等類似自行參選、請託之類的話，而且和王同時提前離開會場。



吳伯雄首先批評蔡英文執政來的情況，令人為台灣、為“中華民國”的前途擔心，蔡對內製造笨問題，對外兩岸非常緊張，這情況若這次大選不加以挽回，大家會面臨非常危急環境，現在距離投票還有6個月，大家應團結一致，挽救“中華民國”、挽救台灣人民的幸福與安全。



吳伯雄指出，國民黨正在初選，再過3天初選結果會出來，據他的了解，黨主席吳敦義與黨中央非常公正緊張的態度處理，所以相信初選會非常公正，初選時看到各種不同的人士，他記得過去擔任主席，面對每個縣市長、“立委”提名，他到各地方徵詢，每個參選人都喊團結、都認為要公正、公道才會團結，但也都認為要提名他才叫公正、公道。



吳伯雄強調，這個提名過程非常不容易，所以大家應放棄“自我”，為“大我”努力，初選結束後，不管張三李四王五，大家放棄個人的成見，團結在一起，追求共同的勝利，他要求每個參選人一定要做到這點。