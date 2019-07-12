洪明爵個展開幕 以抽象畫述說海洋與回憶

藝術家洪明爵致詞 中評社高雄7月12日電（作者 利炳詳）《大海浮夢－洪明爵個展》7月10日起至8月31日，於雄崗Eagle藝術中心登場，展出藝術家洪明爵的12幅複合媒材繪畫作品，包括“大海浮夢系列”、“太陽下海系列”、“歸鄉”等。今（12）日展覽正式開幕，全台各界藝文人士到場支持。



洪明爵畢業於國立澳大利亞皇家墨爾本科技大學藝術博士班，現任台南大學視覺藝術與設計系副教授、高雄市數位產業發展協會常務理事、高雄市現代畫學會理事，其擅長當代藝術創作研究、素描、水彩、油畫等，作品頗受好評，時常參與海內外展覽，亦於2017年擔任“台灣藝術研究院台灣之美油畫比賽”初審評審委員、2018年擔任鑑價委員，專業經歷備受認可，活躍於產、學界。



此次展覽以大海浮夢為題，是藝術家將童年居於小琉球的生活回憶與經驗延伸出的一系抽象作品。洪明爵說，抽象繪畫讓人較難理解，但這也造就更多可能性，藝術家應努力創造出看不懂的可能，畫出與時代的連結。



談到“太陽下海”和一系列以海洋為靈感的作品，洪明爵表示，這是對成長過程的反思，太陽下海的概念其實源自於達悟族的大海文學家夏曼-藍波安的啟發，他認為太陽下山的思想模式與自身經驗不符，在蘭嶼或台灣本島長大的我們只有見到太陽下海的場景，對於成長於小琉球的洪明爵來說，太陽與大海更是密不可分的存在。



洪明爵以此角度出發開啟創作，期望打破我們習以為常的思考模式，他也提到，他因此開始研究南方藝術、南島藝術，嘗試往海洋發展，尋求更廣闊的可能。洪明爵認為，台灣島嶼是南島文化最重要的發源地，南島文化由台灣開始往南邊擴散，至紐西蘭、復活島等，台灣人其實就是在海洋文化中長大。洪明爵透過本次個展，以抽象畫轉化台灣海洋文化血統為有目的的形式，實踐台灣美術史的新可能。



《大海浮夢－洪明爵個展》即日起至08月31日於雄崗Eagle藝術中心展出，一系列畫作帶領我們省思與海洋的關係，重新檢視生命存在，喚回血液裡沸騰的基因。



《大海浮夢－洪明爵個展》

時間：2019年07月10日-08月31日

地點：高雄雄崗Eagle 藝術中心

地址：高雄市鼓山區南屏路599號



