加快推進公共法律服務體系建設

中評社北京7月12日電／據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報道，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加快推進公共法律服務體系建設的意見》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。



意見指出，公共法律服務是政府公共職能的重要組成部分，是保障和改善民生的重要舉措，是全面依法治國的基礎性、服務性和保障性工作。意見強調，推進公共法律服務體系建設，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持以人民為中心的發展思想，按照統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局要求，大力弘揚社會主義核心價值觀，圍繞更好滿足人民群眾對美好生活的向往和日益增長的法律服務需求，加快建設覆蓋城鄉、便捷高效、均等普惠的現代公共法律服務體系，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。



意見提出，到2022年，基本形成覆蓋城鄉、便捷高效、均等普惠的現代公共法律服務體系。公共法律服務體制機制不斷完善，服務平台功能有效發揮，服務網絡設施全面覆蓋、互聯互通，公共法律服務標準化規範化體系基本形成，城鄉基本公共法律服務均等化持續推進，人民群眾享有的基本公共法律服務質量和水平日益提升。



到2035年，基本形成與法治國家、法治政府、法治社會基本建成目標相適應的公共法律服務體系。公共法律服務網絡全面覆蓋、服務機制更加健全、服務供給優質高效、服務保障堅實有力，基本公共法律服務均衡發展基本實現，法律服務的群眾滿意度和社會公信力顯著提升，人民群眾共享公共法律服務成果基本實現。



（來源：央廣網）