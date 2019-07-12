南方将迎新一轮強降雨

（来源：央广网） 中評社北京7月12日電／据中央气象台网站消息，预计，7月12日起，西南地区东部、华南西部、江南中北部、江淮南部等地自西向东将出现新一轮強降水过程。中央气象台7月12日06时升级发布暴雨黄色预警。



南方地区将迎新一轮強降雨



预计，7月12日起，西南地区东部、华南西部、江南中北部、江淮南部等地自西向东将出现新一轮強降水过程，其中，7月12日08时至13日08时，贵州东部和南部、广西北部、湖南中西部和东北部、湖北东南部、安徽中南部、江苏南部、上海、江西中北部、浙江西部和中北部、福建西北部、川西高原南部、云南西部、西藏东南部等地有大到暴雨，其中，广西东北部、湖南西南部和东北部、湖北东南部、江西北部、安徽南部、浙江西北部等地局地有大暴雨(100～180毫米)，上述部分地区伴有短时強降水(最大小时降水量20～40毫米，局地可达50毫米以上)、局地有雷暴大风等強对流天气。中央气象台7月12日06时升级发布暴雨黄色预警。



华北黄淮东北地区多雷阵雨天气



未来三天，华北、黄淮、东北地区等地多阵雨或雷阵雨，雨量分布不均，局地並伴有短时強降水、雷暴大风或冰雹等強对流天气。



未来三天具体预报