中評關注：韓國瑜聲勢高　為何柯歎聲連連？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨緊鑼密鼓地做黨內初選民調，卻有消息傳出高雄市長韓國瑜領先甚多，無黨籍台北市長柯文哲11日受訪時聽到媒體提問“韓出來選會比較“憂心”嗎？”沒即時回應，彷彿陷入思考，2秒後才長嘆一聲，“唉⋯⋯” 。對比去年韓剛當選時，柯還會稱讚韓“沉潛16年”，為何現在一改態度成唉聲嘆氣，令人好奇。



2018九合一選舉，除了韓流引人關注外，柯文哲與韓國瑜這對過去交情就十分好的長官與下屬之過的關係，也一度成為媒體焦點，而兩人雙雙當選後，“柯韓會”話題也一直圍繞在兩人之間。但除了柯韓會一直只聞樓梯響，連柯文哲數次南下高雄，柯、韓兩人也一直未碰面，似乎在2020大選議題上，柯、韓兩人已形同陌路。而柯文哲對韓國瑜的態度，也從一開始的讚揚，到現在憂心台灣未來不知何去何從。



柯文哲一向重視台灣領導者的方向，在不少節目專訪上，頻頻提及蔡英文施政上讓人感到不可思議的點，深澳火力發電廠一夜之間從要蓋改為不蓋、廢核等議題都朗朗上口，但柯也強調“執政者做得好是應該的，若有不對就要反省，批評不代表就是敵人”，就能看見柯這項特質。



拉回韓國瑜的話題，從近期新聞上，柯文哲能夠得知韓的消息，諸多都是批評韓國瑜高雄市政沒有做太好的新聞，包括在市議會被詢問自經區規劃時，卻講不出來，而被市議員白眼等，而最讓柯文哲沒辦法接受的，就是韓國瑜當選不到半年就想選“總統”，這一點過去柯文哲也碎唸過幾次，“台灣是個不正常的‘國家’”。



不過，真正讓柯文哲憂心的原因恐怕不是如此，根據政治大學選舉研究中心10日公布每年的“重要政治態度分佈趨勢圖”，在政黨認同部分，國民黨認同者在今年6月有27.6%、民進黨認同者有24.5%、時代力量有4.7%，而中間選民則有42.5%。換言之，藍營鐵盤約27%、泛綠鐵盤則約有29%，而中間選民則約有42%，且這3年來中間選民有下降的趨勢，而藍綠陣營的認同者則有歸隊、增加的趨勢。



若把近期各項民調中，韓國瑜的支持度約35%、蔡英文支持度也是30%初頭，代表中間選民已被韓拉走了8%、被蔡英文拉走1%，剩下游移不定的中間選民剩下約33%，但這33%不代表都會是柯文哲的選票，因此保守估計柯文哲最多也只有25至30%的選票，距離韓國瑜的35%還是有一段距離。

