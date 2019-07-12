郭台銘：馬蔡不知何謂人民　我和他們不同

郭台銘上直播節目接受專訪。（照片：翻攝《雲端最前線》節目畫面） 中評社台北7月12日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘今天接受網路節目專訪，提到自己和馬英九、蔡英文不同之處在於“出身不同”，馬蔡都遠離一般老百姓，他們根本不曉得什麼是人民，這也是自己與他們最大的不同處。



國民黨從8日開始為期7天的2020初選民調作業，郭台銘在最後倒數階段，安排各類媒體專訪，希望能獲取更多人的認同。



郭台銘今天接受ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》專訪時表示，他與蔡英文與馬英九最大的不同在於，從出身開始就不一樣。郭說，自己出身警察家庭，小時候家裡六個人住在只有四坪大的地方，跟馬英九跟蔡英文都是政治菁英不一樣，他們根本不曉得什麼是人民，這也是自己與他們最大的不同。



郭台銘強調，就像他之前舉例，他出社會騎機車在送貨、在當黑手，但蔡英文上大學是開車上學，他才是真正從基層生長起來，馬英九與蔡英文都遠離一般老百姓，競選過程中用嘴巴說卻感覺不到，自己才能夠真正苦民所苦，真正了解老百姓的生活與困難。



郭台銘也說，他最喜歡與民眾握手，因為一握手就大概知道對方是做什麼的，而所有握過的手有兩種最令他感動，一種是漁民的手，另一種則是老婦人的手，他們的每一雙手都是生命力的展現，有些人去握手是為了應酬，但自己除了握手之外，還會看對方的眼睛，想看到他們的生命力，這就是他與馬英九跟蔡英文最大的不一樣。