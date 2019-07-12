ETC用戶爭奪戰激烈　各路機構“賠本賺吆喝

中評社北京7月12日電／“大家快來找我辦ETC，送加油券，免費安裝。”“ETC免費送，通行費95折，還有十重驚喜等著您。”如果你有一位在銀行工作的朋友，對於類似推廣辦理ETC的朋友圈動態應該不會陌生。



近期，全國ETC車載設備進入免費時代，中新經緯客戶端走訪北京多個銀行網點發現，為了讓更多車主安裝ETC，各銀行機構可謂使出了渾身解數。各大銀行主推綁定信用卡免費辦理ETC，微信、支付寶等第三方支付平台也在大力推廣線上ETC業務。



在業內人士看來，各家爭奪的不是高速收費業務帶來的利潤，而是下一個支付流量入口。



ETC成為新的“風口”？



ETC的全稱是“不停車電子收費系統”，只要安裝了ETC設備（OBU）的車輛，在經過高速ETC通道時就不必人工持卡，通過車上安裝的OBU設備利用計算機聯網技術與銀行進行後台結算處理，即可大大縮短收費時間。



5月28日，國家發展改革委、交通運輸部印發了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，要求2019年年末全國ETC用戶數量突破1.8億。



據統計，截至6月26日，全國ETC發行累計完成8434.62萬，完成進度44.19%。按上述方案目標，這意味著，下半年不到6個月的時間裡，還有約9200萬台車要裝ETC。



此外，根據交通部出台的《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》，從2019年7月1日起，嚴格落實對ETC用戶不少於5%的車輛通行費基本優惠政策，並實現對通行本區域的ETC車輛無差別基本優惠。