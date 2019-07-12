第十五屆台胞青年北京夏令營成都完美收官

以“品味魅力巴蜀 感悟一帶一路”為主題的2019年台胞青年夏令營北京分營在四川省成都市開營。（來源：你好台灣網） 中評社北京7月12日電／7月5日至7月10日，以“品味魅力巴蜀感受一帶一路”為主題的，2019年第十五屆台胞青年北京夏令營活動在成都圓滿結束。這是北京市台聯貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，不斷深化台灣青年群體工作的重要體現。



此次活動力邀兩岸24所高校青年學生參加，擴大“首來族”比例，為更多台灣青年，特別是基層群體創造條件。活動進一步開拓創新，一方面持續強化對台灣島內基層院校師生的關注，推動與市台聯自身重點交流品牌項目平台的融合，邀請了多所新結識的基層院校師生參與其中，共襄盛舉；另一方面緊密結合祖國大陸經濟社會發展，讓台灣青年在不同古跡、博物館品味歷史、感受中華文化。



活動中，營員們深入中國（四川省）自由貿易試驗區成都青白江鐵路港片區，詳細了解“一帶一路”建設情況，以及隨著“一帶一路”建設的不斷深入，在“政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通”五通發展的驅動下，祖國大陸與沿線國家和地區在經濟文化往來中創造出的巨大的經濟價值和文化價值，切實感受中華民族深遠厚重的歷史底蘊、輝煌燦爛的發展成就和堅定自信的開放態度，為台灣青年來到祖國大陸發展搭建良好平台。



本次活動的領隊之一，中華兩岸世紀發展協會理事林秀玲已從事兩岸交流工作近20年時間。她表示，親眼見證大陸不斷成長，而台灣的競爭力相對停滯；希望借由兩岸交流，讓台灣年輕人通過實地到訪、了解大陸，加深對大陸的認識。



北京市台聯名譽理事、中央美術學院教授張正霖認為，帶領台灣青年親身到訪著名歷史遺址和博物館十分必要，有利於他們了解中華文化基因、連接與歷史的溝通。他說，美學的養成需要接觸實物，而非單純依賴書本上的知識，主辦方安排的到歷史文化現場參訪本身就是一場生動的藝術鑒賞課。

