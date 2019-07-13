獨派20日組黨重點在“立委”是否挺蔡未定

黃越宏透露，彭文正、郭倍宏可望親征區域“立委”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月13日電（記者 洪德諭）由於不滿民進黨2020初選結果，部份支持前“行政院長”賴清德的獨派人士醞釀組黨。《法治時報》社長黃越宏向中評社透露，沒意外將會在20日召開會議正式組黨，依照法律規定將會提名10個區域“立委”，並鼓勵民視前董事長郭倍宏、《政經關不了》主持人彭文正親征，不分區可望有台大法學院退休教授陳志龍。大選朝不提名進行，但是否支持蔡英文仍未定見。



黃越宏為台灣資深媒體人，在2008年創辦司法刊物《法治時報》並擔任社長。在民進黨初選過程中，加入被視為挺賴的民進黨初選觀察團。外傳部分獨派在初選過後欲組黨，黃越宏在12日出席台灣陪審團協會“政策不治病根，司法信任低”的記者會後接受中評社訪問提出上述說法。



黃越宏表示，在初選過後，民報董事長陳永興與其周遭友人，看到初選民調賴清德被打壓下仍有27%的支持，“就算少了一半仍有超過10%的支持”在“國會”仍可競爭席數，為了不讓對於初選失望者潰散，因此欲透過組黨來凝聚支持者；郭倍宏則是在民視董事長遭撤換後，一直有組黨的想法。



黃越宏指出，目前欲組黨相關人士已分別在6月底與7月初開了兩次會議，不過目前對於是否要以喜樂島為黨名仍有分歧，部分人士認為不夠“台獨”並有宗教味，此外不分區、區域名單以及如何與陳水扁交流都還在討論中。



黃越宏說，比較確定的是，欲組黨的獨派預計將會在20日開會，沒意外正式組黨，依照法規規範將會提名10為區域“立委”，將會“鼓勵”郭倍宏、彭文正親征，不分區方面，陳志龍在稅改議題上有著墨，預計他將會在不分區中。



黃越宏強調，這次組黨目的是在“立院”能貫徹本土意識，至於大選朝不提名方向進行，但是否支持蔡英文仍未定見。

