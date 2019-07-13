投棋布子，俄羅斯反衛星試驗頻頻

中評社北京7月13日電／眾所周知，近年來俄羅斯在武器裝備研發上頻頻發力，各類高精尖兵器接連亮相。



盤點一下相關信息，與“反衛星”有關的內容為數不少。俄羅斯之所以執著於這一領域，原因就在於衛星在戰爭中的作用越來越大。從導航到精確制導，從情報收集到偵察預警，諸多武器裝備的功能作用發揮都與衛星息息相關。



在太空領域起步很早的俄羅斯，自然會選擇乘勢而上，在反衛星領域有所作為，為搶占制太空權投棋布子。那麼，俄羅斯可用的反衛星手段有哪些，試驗進程又如何呢？



神秘莫測



“努多爾”導彈



2015年11月，“努多爾”導彈首次試射即獲得成功。自此以後，該導彈陸續進行了多次試驗，每次亮相媒體都給予高度關注。2018年3月，“努多爾”導彈進行了已知的第6次試射，導彈射程達到低軌衛星的高度，這標誌著俄羅斯在反衛星手段上又多了一個新選項。



雖然“努多爾”導彈多次成為媒體關注的焦點，但由於俄羅斯歷來重視尖端軍事裝備的保密工作，目前外界仍然看不到“努多爾”導彈的“廬山真面目”，至於詳盡的性能指標就更無從知悉。不過根據此前的報道，可以確定“努多爾”導彈是一種可以在高層大氣以外作戰的直接上升式導彈。這種導彈與地空導彈的攻擊方式類似，只不過其攔截對象也可以是飛得更高的衛星。



事實上，“努多爾”導彈的性能指標越是撲朔迷離，就越顯示出它在俄羅斯軍事體系中的重要地位，也越能引發人們關注。



其實，早在“努多爾”導彈成功試射前一年，俄羅斯官方媒體就曾提到過被命名為“努多爾”的遠程反導和太空防禦導彈系統。當時媒體披露，“努多爾”導彈由金剛石-安泰設計局研製。眾所周知，金剛石-安泰設計局在防空反導的圈子裡久負盛名，作為當前俄羅斯國家空天一體防禦系統的主要參與者，該公司早在蘇聯時期就是研製防空反導系統的“實力擔當”，著名的S-300、S-400系列導彈系統就是他們的拳頭產品，S-500也由他們負責研製。由於有著雄厚的技術積澱，金剛石-安泰設計局當仁不讓地擔起了研發“努多爾”導彈的重任。



巧合的是，俄羅斯的導彈防禦系統近年來正在進行升級改造，金剛石-安泰設計局又恰恰在其中擔任“主角”。外界猜測，“努多爾”導彈就是彈道導彈的更高一級衍生品，甚至還有俄方專家稱，“努多爾”導彈本身就屬於俄羅斯導彈防禦系統，是作為最新的A-235反導系統的一部分研製的。其實，能在高層大氣外攔截彈道導彈的武器，應當說都已具備一定的反衛星潛力，“努多爾”導彈只不過是在“重點培養”之列罷了。

