日本祭出口管制　韓國派人赴美打輿論戰

中評社香港7月12日電／日本對出口韓國的關鍵半導體原料進行管制，韓國政府除訴諸世界貿易組織（WTO），也強化外交攻勢，由外交部長致電美國國務卿，並派出高層官員前往華府尋求美方“理解”。



日本與韓國因前徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議關係惡化，日本政府經濟產業省1日宣布，將強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口韓國，被視為是對韓國的反制措施。這項措施已於4日上路。



日本放送協會（NHK）報道，韓國不滿日本祭出管制措施，已派出政府高層官員前往美國華府，向華府高層說明日本管制措施會帶來的影響等，希望美方“理解”韓國方面的憂慮。



前往華府的韓國官員是外交部雙邊經濟外交局局長金希相，11日訪問美國國務院，跟主管朝鮮半島和日本事務副助理國務卿納柏等人會面。



中央社援引報道，金希相會後受訪時說，向美方表達韓國對日本所祭出管制措施內容、所帶來影響，及韓國對此的憂慮等。



金希相並未說明美方對此反應為何，但他表示，因為韓國跟日本都是美國重要的盟友，“美國對目前的事態抱持非常高的關心”。



除了金希相，韓國政府還派出總統府國家安保室第二次長金鉉宗前往華府，研判同樣是向美國政府高層人士說明韓國立場，強化韓國的外交攻勢。



美國國務院11日公布國務卿蓬佩奧與韓國外交部長康京和電話會談內容，雖然有提到“確認日美韓三國合作的重要性”，但沒有觸及日本的管制措施。



美國國務院發言人歐塔加斯告訴媒體：“無論是台前還是幕後，我們都將竭盡所能，設法強化我們彼此以及三國之間的關係。”但並沒有明確回答美國政府對此事的看法。



日本時事通信社報道，康京和透過電話向蓬佩奧說明韓國立場，蓬佩奧對此“表示理解”，但並不清楚蓬佩奧對哪些部分表示理解。



日韓外交專家分析，韓國方面為了主張自己的正當性，預料將更進一步強化外交攻勢；只不過，如果日本方面反駁，將雙方持續這種惡性循環，很難說是否對韓國有利。